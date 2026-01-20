Truth Social Trump veröffentlichte Privatchats auch schon früher

Rutte bauchpinselt Trump vor diversen Gipfeln

Kurz danach erschien auf dem Truth-Social-Account des US-Präsidenten auch eine private Nachricht von Nato-Generalsekretär Mark Rutte. In dieser heißt es etwa: "Herr Präsident, lieber Donald – was Du in Syrien erreicht hast, ist unglaublich. (...) Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Dein Mark." Auf was sich Rutte in Syrien genau bezog, blieb zunächst unklar.