Eine Platte aus Kiefernsperrholz, vier verschiedene Kiefernleisten, die aussehen wie Lineale, ein Rundholz mit Transparentpapier, dazu ein kleines Holzrad und ein Tütchen mit jeder Mengen Schrauben, Muttern und Co. Dagmar Wanger muss bei der Endkontrolle ziemlich aufpassen. Den Barcode noch und dann wird die Tüte verschlossen. Der Bausatz für die LED-Nachttischlampe ist komplett und wandert in die passende Kiste.