Glubschaugenbowle, Monsterkekse, Gruselsnacks – im Frittenfriedhof „Zum blutigen Becher“ hatte man die Qual der Wahl. Gegenüber in der Werkstatt des Grauens wurde jede noch so kleine Bewegung beobachtet. Augen über Augen, Lampions mit Gruselgesichtern, Totenköpfe, Spinnentiere – zum Glück nur aus Papier und Plastik – baumelten an Geländern und Wänden. Und die sahen mit ihren tausend Augen einfach alles. So ist das an Halloween. Außerdem sollten sich die Besucher beim Kürbisschnitzen anstrengen. Super gruselige Kürbisse sollten entstehen. Wer kann das besser beurteilen als Geister? Gernots Papa zum Beispiel griff sich sofort das größte Messer. Seine Schwester Krimhild hatte den größten Kürbis ausgewählt. Papas erste Aufgabe, war es, den „Deckel“ abzutrennen. Gar nicht so leicht, aber machbar. Und dann ging Gernot mit dem Löffel ans Werk.