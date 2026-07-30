Trusetal Radfahrer nach Kollision mit Reh schwer verletzt
Redaktion 30.07.2026 - 13:40 Uhr
Ein vermutlich angetrunkener Radfahrer ist in Trusetal mit einem Reh zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Das Tier ist tot.
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Bei der Unfallaufnahme musste der Radfahrer pusten, das Messgerät zeigte nach Angaben der Polizei einen Atemalkoholwert von fast einem Promille an.
Deshalb ordneten die Beamten auch eine Blutentnahme an. Wie die Polizei weiter mitteilt, überlebte das Reh den Unfall nicht.