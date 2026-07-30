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Trusetal Radfahrer nach Kollision mit Reh schwer verletzt

Ein vermutlich angetrunkener Radfahrer ist in Trusetal mit einem Reh zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Das Tier ist tot.

Trusetal: Radfahrer nach Kollision mit Reh schwer verletzt
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Symbolbild. Foto: picture alliance/dpa

Ein Pedelec-Fahrer ist am späten Mittwochabend auf der Brotteroder Straße in Trusetal geradelt, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Mann stieß mit dem Tier zusammen, stürzte vom Rad und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung ins Krankenhaus.

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Fast ein Promille

Bei der Unfallaufnahme musste der Radfahrer pusten, das Messgerät zeigte nach Angaben der Polizei einen Atemalkoholwert von fast einem Promille an.

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