„Lustig, lustig, trallalalala!“ Wie bitte? „Heut ist Nikolausabend da.“ Ganz sicher nicht! Im Kalender stand der 4. Juni. Aber am Besucherbergwerk Hühn in Trusetal erklang das Nikolauslied aus 67 Kehlen. Kein Witz. Es geht sogar noch besser: Denn unter die Singenden hatten sich tatsächlich zwei kostümierte Nikoläuse gemischt. Ganz traditionell im Bischofsgewand mit Pluviale (so heißt der Mantel), Stola und Mitra auf dem Haupt. Ein Dritter – Schwarzbärtiger – gesellte sich dazu. Selbst Knecht Ruprecht fehlte nicht. Unter grünen Bäumen boten sie ein farblich perfektes Bild. Das freilich nicht ganz in die Jahreszeit passte.