Bei einem Verkehrsunfall auf der L1126 zwischen Trusetal und Atzerode ist am Freitagvormittag eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war die 26-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem Motorrad von Trusetal in Richtung Atzerode unterwegs. In einer Rechtskurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 37-jährigen Fahrerin.

Die Motorradfahrerin erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad und dem Auto entstand Sachschaden. Die genaue Ursache des Unfalls ist laut Polizei derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.