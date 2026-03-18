107 Euro – eine ganz Menge Geld. Nicht aber, wenn man bedenkt, dass dafür 30 Kleidungsstücke zu haben waren. Möglich war das zum 29. Mini-Monster-Markt im Trusetaler Rathaussaal. Die Breitunger Familie, die demnächst Zuwachs erwartet, war sehr zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Neue Teile wären vermutlich höchstens fünf für diese Summe drin gewesen. Gebrauchte Kleidung ist nicht nur erschwinglicher, sondern auch nachhaltiger. Und da sie bereits mehrfach gewaschen wurde, enthält sie meist weniger Schadstoffe als Neuware.