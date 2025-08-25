Auweia! Lukas hatte seine Weste falsch geknöpft. Und überhaupt – war das eine ordentliche Schuluniform? Das Fräulein Lehrerin zog ihn am Ohr durch die Klasse. Er bekam eine Strafarbeit. Kevin erschien zu spät zum Unterricht. Er hatte seinen Eltern auf dem Feld geholfen. Sein Vater und sein großer Bruder kämpften im Krieg für den Kaiser. Deshalb kam er ohne Strafarbeit davon. Frieda ließ ihr Handy fallen. Das Fräulein Lehrerin sprach von „Teufelszeug“. Frieda bekam die Eselskappe aufgesetzt und musste in die Ecke. Derweil betete die Klasse für den Kaiser. Kevin grinste. Und wurde erwischt. Prompt musste er zehn Minuten auf einem Holzscheit knien. Bruno hatte auch gelacht. Ihm drohte gar der Rohrstock.