Ehemalige Schüler erinnern sich noch gut an ihren Auftritt, berichtet Anita Schöndube. Die Vorsitzende des Lerndorfes Trusetal muss es wissen. Sie hatte einst die Idee, ein Zirkusprojekt an der Trusetaler Schule ins leben zu rufen. Schüler als Akrobaten oder Jongleure oder Zauberer und Clowns. Längst hat es Kultstatus. Die Schule kooperierte, man fand viele Partner. Jahr für Jahr gab es eine Probenwoche und eine Vorstellung. Anders Lernen, am anderen Ort, in der Gruppe Erfahrungen sammeln, sich gegenseitig helfen und achten – das stand dahinter. Und genau diese Werte wurden über die Jahre weitergegeben.