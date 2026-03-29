Mit seinen Händen etwas zu schaffen, das findet Siebtklässler Damian interessant am Beruf des Dachdeckers. Handwerksberufe faszinierten ihn zur ersten Berufsmesse der Trusetaler Gemeinschaftsschule ganz besonders. Am Stand der Tischlerei Fräbel durfte der Schüler selbst eine Kerbe in Holz fräsen. Tischler oder Zimmermann - das wären denkbare Beruf für ihn. Im Handwerk werden Lehrlinge gesucht. Und das Handwerk hat einiges zu bieten. Isabell Heidenreich, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, hatte zur Berufsmesse etliche Innungen angesprochen, die sich in der Schule vorstellten.