Bonifatius, die Kelten und die Frankensteiner sollen sich hier nahe des Rennsteigs seit 500 v. Chr. in ihren jeweiligen Wirkungsepochen mit Eisen & Co. beschäftigt haben. Das erfuhr Frank Willmann zur Begrüßung am Turm, den er noch vor seiner Lesung am Abend des 25. April 2026 sportlich erklomm. Dass im April 1516 Ritter Götz von Berlichingen hier gewesen sein soll, hinterfragte er mehrfach, ob der Belegbarkeit. Mit dem Hinweis auf die Brotteröder Ortschronik von 1925 sowie die Recherchen von Trusetals Ortchronist Jürgen Messerschmidt schien er sich nicht ganz zufrieden zu geben. Der Besuch der Baronin Freifrau Birgit von Berlichingen im Herbst 2022, selbst Historikerin und Ehefrau des aktuellen Götz von Berlichingen, ließ den Bestsellerautor und akribischen Rechercheur aufhorchen.