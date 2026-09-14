Was ist denn das? „Ein DJ-Pult“, antwortete Martha und ihre Augen leuchteten. Die ihrer Mama weniger. „Ich denke, das ist eher was für starke Nerven“, sagte sie. Sebastian Schneider rief: „Oder für den Keller.“ Gleichzeitig versicherte er, dass das „Spielzeug“ auch mit Kopfhörern funktioniere. Marthas Mama konnte also aufatmen. Das Pult war nicht das einzige Stück, das sie für kleines Geld zum Mini-Monster-Markt erstanden hatte. Die Tasche jedenfalls war voll.