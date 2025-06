Truppenübungsplatz: US-Streitkräfte kündigen nächtliche Übungen in Grafenwöhr an

Amberg (dpa/lby) - Die US-Streitkräfte haben Ende Juni auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz größere Übungen geplant - auch nachts. Mit einer Ausnahmegenehmigung des Bundesverteidigungsministeriums dürfen am 21., 24. und 25. Juni von 02.00 Uhr bis 5.00 Uhr auch großkalibrige Waffensysteme zum Einsatz kommen, wie das Ausbildungskommando der US-Armee mitteilte. Zudem gebe es am 23. Juni tagsüber eine größere Sprengung im Rahmen der Pionierausbildung.