Trunkenheitsfahrt: Betrunkener Lkw-Fahrer richtet erheblichen Schaden auf A4 an

Stadtroda (dpa/th) - Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat auf der A4 Eisenach-Dresden einen Schaden von schätzungsweise rund 60.000 Euro verursacht. Der 47 Jahre alte Fahrer wollte am frühen Morgen die Autobahn an der Anschlussstelle Stadtroda verlassen, kam dabei von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Fahrer lenkte demnach gegen und setzte die Fahrt mit aufgerissenem Tank verbotswidrig fort. Dann sei der Mann mit dem Lastwagen erneut auf die Autobahn aufgefahren, dieses Mal in die entgegensetzte Richtung.