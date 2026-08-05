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Trunkenheit im Verkehr Sanitäter stoppen betrunkene Frau bei Autofahrt in Erfurt

In Erfurt kommt eine 64-Jährige schwankend aus einem Supermarkt und steigt dann in ihr Auto. Kurze Zeit später wird sie von Rettungssanitätern gestoppt.

Trunkenheit im Verkehr: Sanitäter stoppen betrunkene Frau bei Autofahrt in Erfurt
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In Erfurt ist eine betrunkene Autofahrerin von Rettungssanitätern gestoppt und von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Erfurt (dpa/th) - Rettungssanitäter haben durch ihr beherztes Eingreifen eine 64 Jahre alte Autofahrerin in Erfurt gestoppt. Nach Angaben der Polizei war die Frau betrunken und schwankend aus einem Supermarkt gekommen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Frau trotzdem in ihr Auto stieg und losfuhr. Er informierte Rettungssanitäter, die mit ihrem Fahrzeug zufällig am Ort des Geschehens waren. 

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Die Sanitäter stoppten die Autofahrerin und verständigten die Polizei. Beamte zogen sie daraufhin aus dem Verkehr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Die 64-Jährige musste sich auf einer Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.