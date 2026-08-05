Trunkenheit im Verkehr: Sanitäter stoppen betrunkene Frau bei Autofahrt in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Rettungssanitäter haben durch ihr beherztes Eingreifen eine 64 Jahre alte Autofahrerin in Erfurt gestoppt. Nach Angaben der Polizei war die Frau betrunken und schwankend aus einem Supermarkt gekommen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Frau trotzdem in ihr Auto stieg und losfuhr. Er informierte Rettungssanitäter, die mit ihrem Fahrzeug zufällig am Ort des Geschehens waren.