Trunkenheit am Steuer: Unfallflucht auf drei Reifen und mit rund 2,3 Promille

Auerbach in der Oberpfalz (dpa/lby) - Mit nur drei Reifen und rund 2,3 Promille ist eine Autofahrerin nach einem Unfall im Landkreis Amberg-Sulzbach weitergefahren. Die 40-Jährige sei wegen ihres Alkoholpegels in einer Kurve von der Straße bei Auerbach in der Oberpfalz abgekommen, teilte die Polizei mit. Ihr Wagen sei daraufhin gegen mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten geprallt. Ihr Vorderreifen sei dabei abgeflogen.