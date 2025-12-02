Trumps Regierung sieht ihn durch Biden unfair behandelt

Das Weiße Haus hatte am Montag auf die Frage, warum die Trump-Regierung ihr Vorgehen gegen Venezuela mit Drogenvorwürfen gegen Präsident Nicolás Maduro begründe und auf der anderen Seite einen verurteilten Drogendealer freilasse, erklärt, Hernández sei von der Biden-Vorgängerregierung unfair behandelt worden. Dies sei eindeutig eine von Präsident Joe Biden angeordnete Strafverfolgung gewesen, und die Menschen in Honduras hätten Trump gegenüber betont, dass Hernández hereingelegt worden sei, sagte Sprecherin Karoline Leavitt.