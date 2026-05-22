Trump will Zugeständnisse Iran-Streit belastet Nato vor Gipfel

"Wo immer wir helfen können, werden wir da sein", sagte Nato-Generalsekretär Rutte in Schweden. Die freie Schifffahrt in der vom Iran blockierten Meerenge liege im Interesse aller Alliierten.

Welche Rolle die Nato bei einem möglichen Einsatz spielen könnte, sagte Rutte nicht. Seinen Worten zufolge ist es auch möglich, dass das Bündnis als Organisation keine zentrale Rolle spielt, sondern vor allem Mitgliedstaaten. Unter der Führung Frankreichs und Großbritanniens hatte zuletzt ein internationales Bündnis eine mögliche Marinemission nach einem Ende der Kampfhandlungen vorbereitet. Deutschland hat bereits angekündigt, dass es sich daran beteiligen könnte.

Außenminister Johann Wadephul hält einen Einsatz unter Nato-Kommando für eher unwahrscheinlich. Deutschland habe immer gesagt, dass man bereit sei, für eine freie Passage in der Straße von Hormus zu sorgen und man bereite sich unter Führung von London und Paris auf diese Einsätze vor, sagte der CDU-Politiker. "Aber ich sehe keine unmittelbare Nato-Mission im klassischen Sinne in der Straße von Hormus."