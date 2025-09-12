Trump-Vertrauter in Frankfurt Chef der US-Aufsicht: Börsengänge wieder großartig machen

Frankfurt/Main - Der Chef der US-Börsenaufsicht SEC, Paul Atkins, will Börsengänge in den USA stärken und Vorschriften in dem Bereich abbauen. "Es ist nicht mehr cool, an die Börse zu gehen", sagte Atkins in Frankfurt. In Anspielung an den berühmten Wahlkampfslogan von Donald Trump ("Make America Great Again") betonte er: "Wir müssen Börsengänge wieder großartig machen." Die Zahl der Aktiengesellschaften in den USA sei nur noch halb so groß wie vor 30 Jahren und das sei ein Problem. Es gehe darum, einige Komplexität und Kosten bei der Regulierung anzugehen.