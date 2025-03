Wie die grönländische Zeitung "Sermitsiaq" berichtet, will Usha Vance erst in die Hauptstadt Nuuk reisen und anschließend einem am Samstag beginnenden traditionellen Hundeschlittenrennen im Ort Sisimiut beiwohnen. Die fungierende grönländische Außenbeauftragte Vivian Motzfeldt bestätigte den Besuch gegenüber der Zeitung "Jyllands-Posten". Den genauen Reisezeitplan oder das Programm kenne sie jedoch nicht, sagte Motzfeldt.