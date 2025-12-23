Trump-Regierung USA bieten Migranten Weihnachtsbonus für "Selbstabschiebung"

"Illegale Ausländer sollten dieses Geschenk nutzen und sich selbst abschieben, denn, wenn sie es nicht tun, werden wir sie finden, wir werden sie festnehmen und sie werden nie mehr zurückkehren", erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Ihren Angaben zufolge sollen seit Januar bereits 1,9 Millionen Ausländer die Möglichkeit der "Selbstabschiebung" genutzt haben, darunter Zehntausende, die die App nutzten. Die Zahlen des Ministeriums ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.