Trump-Projekt Wieder Wirbel um Washingtons Pool

Washington - Nächste Posse beim berühmten Wasserbecken in der US-Landeshauptstadt Washington? Nur wenige Tage nach Abschluss einer millionenschweren Sanierung hat sich Medienberichten zufolge Material im "Reflecting Pool" gelöst. Dabei handele es sich um die Farbe auf dem Boden, die das Becken nach dem Wunsch von US-Präsident Donald Trump blau färben sollte, berichteten unter anderem die "Washington Post" sowie die US-Sender CNN und ABC News. Warum sich die Farbe genau löste, war zunächst unklar.