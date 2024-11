Trump oder Harris: BIHK: Bayerische Unternehmen blicken besorgt auf US-Wahl

"Das US-Wahlergebnis wird nicht nur weltweit den handelspolitischen Takt für die kommenden Jahre vorgeben, sondern die Wirtschaft auch indirekt bei Mega-Themen wie Sicherheitspolitik und globale Finanzstabilität elementar betreffen", sagte BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl. Befragt wurden die Unternehmen in den letzten beiden Oktoberwochen. Gewählt wird in den USA an diesem Dienstag.