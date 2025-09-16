Trump gegen die US-Notenbank: Bewegung im Fed-Vorstand: Cook bleibt, Miran kommt hinzu

US-Notenbank und Leitzins weltweit von Bedeutung

Die US-Notenbank hat weltweit eine große Bedeutung. Die Zentralbank der Vereinigten Staaten setzt sich zum Ziel, zur Finanzstabilität der USA beizutragen. Die Fed legt etwa Zinssätze fest, was einen großen Einfluss auf Kreditkosten hat. Die Auswirkungen sind auch in Deutschland zu spüren – beim Wirtschaftswachstum und auf den Finanzmärkten im Euroraum.

Geschäftsbanken können sich zum Leitzinssatz von der Zentralbank Geld leihen. Für Verbraucher und Unternehmen kann ein niedriger Leitzins attraktiv sein, wenn sie Kredite zu besseren Konditionen aufnehmen möchten. Mehr Geld im Umlauf kann wiederum die Wirtschaft ankurbeln - eines der Argumente von Trump. Zu niedrige Zinsen könnten aber dafür sorgen, dass sich die Inflation - die sich zuletzt ohnehin schon verstärkte - weiter anheizt, weswegen Fed-Chef Powell einen restriktiveren Kurs befürwortete.