Schwerer Unfall auf der Autobahn 71. Wie Ilmenaus stellvertretender Stadtbrandmeister Tobias Seeber sagte, hatte ein Autofahrer wegen punktueller Eisglätte in Fahrtrichtung Erfurt zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-West und Ilmenau-Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Straßengraben gerutscht. Das Fahrzeug hat sich anschließend mindestens einmal überschlagen.