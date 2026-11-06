Schwerer Unfall auf der Autobahn 71. Wie Ilmenaus stellvertretender Stadtbrandmeister Tobias Seeber sagte, hatte ein Autofahrer wegen punktueller Eisglätte in Fahrtrichtung Erfurt zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-West und Ilmenau-Ost die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Straßengraben gerutscht. Das Fahrzeug hat sich anschließend mindestens einmal überschlagen.
Trümmerfeld nach Unfall Auto überschlägt sich auf A71
Danny Scheler-Stöhr 06.11.2026 - 07:20 Uhr , aktualisiert am 06.11.2026 - 07:50 Uhr