Görlitz (dpa/sn) - Nach einer mehrstündigen Pause ist am frühen Morgen die Suche nach Vermissten in den Trümmern des im sächsischen Görlitz eingestürzten Hauses wieder aufgenommen worden. Zuvor waren die Gasleitungen rund um das Gebäude rund drei Stunden lang vollständig geleert worden, wie eine Polizei-Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In dieser Zeit war die Suche eingestellt worden. Die Sprecherin sagte, die Explosionsgefahr sei dadurch kleiner und die Arbeiten weniger gefährlich geworden.