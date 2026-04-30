Am Mittwoch war der Rechtsmediziner Klaus Püschel anlässlich seines 50‑jährigen Berufsjubiläums zu Gast in der Ilmenauer Festhalle und berichtete dort über seine Arbeit und ausgewählte Fälle aus der forensischen Medizin. Der langjährige frühere Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg‑Eppendorf gab dabei Einblick in Ermittlungen, an denen er in den vergangenen Jahrzehnten beteiligt gewesen war.