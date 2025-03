„Ich verweigere die Aussage“, ist ein im Gerichtssaal oft geäußerter Satz. Aber ehe ein Kriminalfall vor einem Richter verhandelt werden kann, sind von den Ermittlern und Anwälten in der Regel vielfältige und tiefgreifende Untersuchungen und Recherchen vorgenommen worden. Am Freitagabend konnten Interessierte einen ganz konkreten Blick hinter die Kulissen von Strafrechtsverfahren werfen und sich ihr eigenes Bild von den Ermittlungen und deren Auslegungen machen – und zwar live und in Farbe.