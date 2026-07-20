Trotz WM-Sieg über USA: Belgien trennt sich von Trainer - Folgt van Bommel?

Fulminantes 4:1 über die USA

Der 62 Jahre alte Garcia hatte das Amt Anfang 2025 von Domenico Tedesco übernommen und das Team um die Routiniers Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku bis ins Viertelfinale geführt. Dort war beim späten 1:2 gegen den späteren Weltmeister Spanien Schluss. Man habe sich nach "Diskussionen" mit dem Verband dagegen entschieden, die eineinhalbjährige Reise bis zur EM 2028 in Großbritannien zu verlängern, sagte Garcia.