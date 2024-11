München (dpa/lby) - Für eine Schneeballschlacht wird es in tieferen Lagen wohl nicht reichen: Am Mittwoch, dem in Bayern schulfreien Buß- und Bettag, soll es im Freistaat vor allem in höheren Lagen wie dem Bayerischen Wald oder der Fränkischen Alb schneien. Aber auch dort werden es wohl nicht mehr als fünf Zentimeter Neuschnee sein, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).