Trotz Teillegalisierung: Meiste Drogendelikte im Kreis Hildburghausen mit Cannabis

Drogenkriminalität scheint im Landkreis Hildburghausen kein gravierendes Problem zu sein. Und auch die Leitung der Polizeiinspektion schätzt ein, dass die größeren Problemlagen in ganz anderen Bereichen liegen. Aber der einfache Blick in die Statistik trügt auch ein bisschen. 130 Fälle in Zusammenhang mit verbotenen Rauschgiften hatte die Polizei in Hildburghausen im Jahr 2024 bearbeitet. Das sind elf Fälle weniger, als noch im Jahr zuvor. Nur im Jahr 2019 waren es schon einmal weniger Fälle als jetzt.