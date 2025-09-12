Trotz Teillegalisierung: Meiste Drogendelikte im Kreis Hildburghausen mit Cannabis

Es gibt weiterhin einen Schwarzmarkt für Cannabis

Die weiterhin vergleichsweise hohen – und immer noch meisten Straftaten im Bereich der Rauschgiftkriminalität stehen im Zusammenhang mit Cannabis. Trotz der Teillegalisierung würden noch Personen aufgegriffen, die mehr als die erlaubte Menge Cannabis bei sich haben, oder die mehr Pflanzen anbauen, als erlaubt ist, schätzt der stellvertretende PI-Leiter Stephan Lörtzing ein. Im Dezember 2024 und Januar 2025 wurden zudem im Landkreis Hildburghausen, in Heubach und in Themar, zwei große illegale Hanfplantagen ausgehoben. Obwohl es eine Teillegalisierung gibt, gibt es offenbar immernoch einen Schwarzmarkt.