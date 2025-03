Manebachs Feuerwehr ist personell sehr gut aufgestellt. Das bilanzierte zur Jahreshauptversammlung Wehrführer Sebastian Bretschneider. 50 Personen sind Mitglied in der Wehr – davon 24 Männer und fünf Frauen in der Einsatzabteilung, sechs in der Alters- und Ehrenabteilung sowie 15 Kinder in der Jugendfeuerwehr. Das Durchschnittsalter der Einsatzabteilung beträgt 34,5 Jahre.„Besonders erfreulich ist, dass wir drei neue Kameraden in unsere Einsatzabteilung aufnehmen dürfen“, so Bretschneider zur jüngsten Jahreshauptversammlung. Mit Tommy Hoffmann kehre ein bekanntes Gesicht zur Feuerwehr zurück; Jonas Rose ist Quereinsteiger und Bruder eines bereits aktiven Kameraden und Louis Tschinkel wechselt aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst. Kamerad Alexander Rudolph, der nach fast 25 Jahren als Truppführer, Maschinist und Atemschutzgeräteträger in der Wehr tätig war, ist aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Ihm wurde mit einem kleinen Präsent für die Arbeit gedankt.