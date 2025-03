Berlin/Passau - Anders als die SPD will die CSU wie geplant ihren politischen Aschermittwoch in Passau trotz des Zeitdrucks bei der Bildung einer neuen Bundesregierung durchziehen. "Natürlich findet der Aschermittwoch statt", sagte ein Sprecher der Partei der Deutschen Presse-Agentur in München. Hauptredner bei der CSU-Veranstaltung am Mittwochvormittag ist - wie praktisch in jedem Jahr - Parteichef Markus Söder. Er führt aber auch das Verhandlerteam seiner Partei in Berlin an.