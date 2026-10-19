Trotz Rückzug aus Deutschland Warum der Südwesten für Ryanair attraktiv ist

Während das Flughafenentgelt in Karlsruhe/Baden-Baden 2024 bei etwa 1.780 Euro pro Flug lag, waren es in Berlin-Brandenburg 3.225 Euro, in Bremen 3.882 Euro und in Leipzig/Halle 3.906 Euro - mehr als doppelt so hoch. Auch in Memmingen lag das Flughafenentgelt mit 3.079 Euro niedriger als an vielen deutschen Flughäfen.

Die Luftsicherheitsgebühr ist in Memmingen zudem laut einer Erhebung des Bundesinnenministeriums mit 5,32 Euro die niedrigste in ganz Deutschland.

Ein weiterer, laut DLR öffentlich jedoch schwerer einsehbarer Faktor, seien die privatwirtschaftlich ausgehandelten Kosten für die Flugzeugabfertigung, das sogenannte ground handling. Sie dürften an kleinen Flughäfen geringer ausfallen, weil Passagiere hier teils zu Fuß zum Flugzeug gehen können, statt mit Bussen oder Bahnen transportiert zu werden.

Ist der Südwesten damit dauerhaft auf der Gewinnerseite?

Das lässt sich aus Ryanairs Plänen nicht ableiten. Auch die Kosten an den Flughäfen im Südwesten liegen im europäischen Vergleich eher in der Spitzengruppe. Dass auch von hier Flugzeuge ins Ausland verlagert werden könnten, lässt sich nicht ausschließen.