Wer durch die schmale Themarer Bahnhofstraße in Richtung Marktplatz fährt, übersieht ihn fast: den kleinen Laden mit dem schlichten Schriftzug „Hans Schmidt“ in der Bahnhofstraße 23. Die Schaufenster sind liebevoll dekoriert. Hinter der Ladentür steht rechter Hand eine alte, dunkle Ladentheke. Sie wirkt schwer – hat eine Durchgangsklappe. Wer vor ihr steht, spürt sofort, dass der Laden unzählige Geschichten erzählen könnte. Genau hier empfängt Uta Bittorf seit über drei Jahrzehnten ihre Kundschaft. Im Bekleidungsgeschäft, das ihr Großvater 1935 gegründet hat – es feiert in diesem Jahr sein 90. Jubiläum.