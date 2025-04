Allerdings ist sich der 50 Jahre alte Bundestrainer auch des großen Problems in der Vorbereitung auf die WM bewusst: "Ich habe vor dem Frankreich-Lehrgang mal geschaut: Bis zum Treffen am 17. November habe ich entlarvt, dass wir zwölf Trainingseinheiten haben. Dass man da nicht hexen kann, ist klar." Deshalb solle im Sommer noch eine zusätzliche Maßnahme eingebaut werden. Lamentieren will Gaugisch aber nicht: "Es ist das Los der Nationalmannschaft, dass man nicht so viele Trainingseinheiten hat."