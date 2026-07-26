Mit deutlichen Worten hatte sich Dennis Baum bei seinem Besuch in Suhl und Erfurt vor wenigen Wochen dagegen gewehrt, dass die AfD den Namen seiner Familie für ihren Wahlkampf vereinnahmt. Baum ist ein Neffe des 1935 von den Nazis enteigneten und aus Deutschland vertriebenen Arthur Simson. Die jüdische Familie hatte einst in Suhl eine Industrie-Dynastie im Waffen- und Fahrzeugbau in Suhl begründet.