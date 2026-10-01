1,4 Millionen Euro für Strom, Wärme und Wasser: Wer so eine Rechnung im Briefkasten findet, dürfte wohl nach Luft schnappen. Der Suhler Energiemanager Christian Thörmer ist allerdings mit den Kosten, die sich auf das Jahr 2025 beziehen und nahezu alle städtischen Gebäude einschließen, durchaus zufrieden. Denn unterm Strich habe die Stadt 45.000 Euro weniger als 2024 gezahlt und das trotz gestiegener Energiepreise, rechnete er in der jüngsten Sitzung des Wirtschafts- und Stadtentwicklungsausschusses vor.