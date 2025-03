Trotz Hochwassergefahr: Mehr als 3.250 Baugenehmigungen in Überschwemmungsgebieten

München (dpa/lby) - Trotz der wachsenden Gefahr von schweren Hochwassern wurden in Bayern in den vergangenen fünf Jahren weit mehr als 3.250 Baugenehmigungen in Überschwemmungsgebieten genehmigt. Bayernweit belaufe sich die Zahl der Ausnahmeentscheidungen in dem Zeitraum auf bis zu 3.250 Fälle, teilte das Umweltministerium in München auf Anfrage der Grünen im Landtag mit. Hinzu kämen im Bereich der Landratsämter Straubing-Bogen und Deggendorf "jeweils mehrere hundert weitere Ausnahmeentscheidungen", die nicht einzeln recherchiert werden konnten.