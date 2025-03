Prüfungen fördern auch mal Betrug zu tage

In Einzelfällen sei den Mitarbeitern des Landratsamtes in Nordhausen auch aufgefallen, dass die entsprechenden Dokumente in der Vergangenheit manipuliert worden seien. Mehrfach sei so vorgetäuscht worden, dass der Inhaber einer Fahrerlaubnis etwa angeblich auch berechtigt sei, einen Lkw zu fahren. "Zudem wurden auch komplett gefälschte Dokumente vorgelegt", sagte die Sprecherin.