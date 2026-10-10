Das sommerliche Wetter in den Ferien hat sich positiv aufs Schwimmbad in Themar ausgewirkt: Viele Besucher sorgen für ein Einnahmeplus. Ganz besonders erfreulich sei aber, dass der Ruf der Stadt von vielen der benachbarten VG-Gemeinden gehört worden sei. „Zehn von 18 Gemeinden beteiligen sich inzwischen finanziell an der Betreibung des Schwimmbads mit“, sagt Themars Bürgermeister Joachim Hanf und möchte seine Info mit einem großen Dankeschön verbunden wissen. In Themar werde – betrieben vom Schwimmbadverein – ein Freibad erhalten, dass für die ganze Region da ist. 7000 Euro haben einige der VG-Gemeinden gegeben.