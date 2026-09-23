Piers Morgan gehört zu den bekanntesten und umstrittenen Persönlichkeiten der britischen Medienlandschaft. Er machte unter anderem auch Schlagzeilen mit seinen harschen Äußerungen über Herzogin Meghan (45), mit der er eigenen Angaben zufolge einst in einem freundschaftlichen Verhältnis stand. Nachdem sie Prinz Harry (42) kennengelernt hatte, soll sie den Kontakt jedoch abgebrochen haben. Darüber beschwerte sich Morgan immer wieder öffentlich und kritisierte Meghan harsch, was ihm viel Kritik einbrachte.