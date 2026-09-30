Über die Obdachlosenherberge in Suhl wird seit Jahren durchaus kontrovers diskutiert. Einerseits gibt es die Stimmen, welche auf die Pflicht der Kommune hinweisen, Menschen ohne Bleibe eine Notunterkunft zur Verfügung zu stellen. Andererseits gibt es die Stimmen, die meinen, dass das Angebot in Suhl weit darüber hinaus gehe. Denn in der Vergangenheit hatten immer mehr Obdachlose nicht nur einige Tage oder Wochen in der rund um die Uhr geöffneten Einrichtung im Schwarzwasserweg verbracht, sondern mehrere Monate und sogar über ein Jahr. Zu einer äußerst geringen Gebühr. Im vergangenen Jahr wurde die Nutzungssatzung verändert und auch die Gebühren wurden erhöht. Die Auswirkungen sind jedoch überschaubar.