Die Thüringer Meisterschaften im Kegeln der Viererteams bei den Frauen sind Geschichte. Die diesjährige Finalrunde fand auf der Bundeskegelanlage in Ohrdruf und somit auf neutralem Boden statt. Für diese Titelkämpfe hatten sich die Staffelsieger der drei Landesklassen qualifiziert; dies waren die SG Görkwitz 1963 (Staffel 1), der SV Wacker 04 Harras (Staffel 2) und die SG Bad Sulza/Niedertrebra (Staffel 3). Alle drei Teams waren in ihren Staffeln ähnlich erfolgreich gewesen. Der Sieger der Staffel I, die SG Görkwitz 1963 aus dem Saale-Orla-Kreis, verzichtete allerdings auf den Kampf um den Meistertitel. Deshalb wurde die Thüringer Meistermannschaft in einem direkten Vergleich zwischen Harras und Bad Sulza/Niedertreba ermittelt.