Nachdem der Stausee im März des vergangenen Jahres fast vollständig abgelassen wurde, kehrt er nun wieder zurück. Das Wasser, was sich in ihm sammelt, ist in den vergangenen Tagen und Wochen zusehends gestiegen. Das freut nicht nur die Betreiber und Besucher des an ihm gelegenen Naherholungsgebiets, sondern auch Jens Sauerwein, der bei der Thüringer Fernwasserversorgung für die Stauanlagen Mittelthüringens verantwortlich ist.