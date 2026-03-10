Der Irankrieg und die Spannungen im Nahen Osten verunsichern derzeit die internationalen Energiemärkte. Wie sehr, sehen Kraftfahrer an den Tankstellen. Viele fragen sich, ob und wie sich die Entwicklung auf den Gaspreis auswirkt. Das Unternehmen Werra-Energie, das in den Altkreisen Bad Salzungen und Schmalkalden etwa 40.000 Kunden mit Erdgas, Strom und Flüssiggas versorgt, kann die Verbraucher beruhigen. „Für das Geschäftsjahr 2026 sind keine Erhöhungen der Erdgaspreise zu erwarten“, teilte der Energieversorger am Dienstag mit.