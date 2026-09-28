Die Tage bei der Nationalmannschaft und dann sogar der Einsatz gegen die Griechen seien "natürlich so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht". Von seiner Zeit bei der Auswahl wolle er "super, super viel mitnehmen", wie er sagte. "Ich will nicht irgendwas Explizites nennen, aber einfach so das Gesamtpaket war für mich total wertvoll, so die Woche dabei zu sein und einfach auch mal zu sehen, wie die anderen so menschlich ticken."