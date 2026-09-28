Augsburg (dpa/lby) - Unter den deutschen Verlierern im Nations-League-Heimspiel gegen Griechenland (0:1) war ein Profi deutlich weniger ernüchtert als die anderen. Hennes Behrens vom FC Augsburg durfte am Sonntagabend im eigenen Bundesligastadion sein Debüt für die Fußball-Nationalmannschaft geben. "Das war natürlich schon unbeschreiblich, ein super Gefühl, auch wenn das Spiel jetzt am Ende nicht so gelaufen ist, wie wir wollten", sagte der 21-Jährige. Er sei "sehr, sehr stolz und glücklich über das Debüt", ergänzte er.