Tropensturm in Asien Taifun "Kajiki" wirbelt auf Vietnam zu - Schäden auf Hainan

Hanoi/Bangkok - Vietnam wappnet sich für den bisher heftigsten Sturm des Jahres: Taifun "Kajiki" steuert mit heftigen Winden und Starkregen auf das südostasiatische Land zu. Hunderttausende Anwohner sollten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Das nationale Wetteramt teilte mit, dass der Sturm noch am Montag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 166 Kilometern pro Stunde auf Land treffen könnte. "Kajiki" habe seine Stärke seit fast 20 Stunden gehalten, zitierte die Zeitung "VnExpress" die Meteorologen.