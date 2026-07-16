Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vier Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens haben sich mit Malaria infiziert. Übertragen worden sei die Tropenkrankheit durch eine im Flieger mitgereiste Mücke, sagte ein Flughafensprecher. Trotz Sicherheitsmaßnahmen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine Mücke etwa in der Fracht verstecke und beim Erblicken des Tageslichts zusteche. Die betroffenen Mitarbeiter hatten unter anderem in der Gepäckabfertigung gearbeitet, vermutlich infizierten sie sich Anfang der Woche. Ob sie sich im Krankenhaus befinden, konnte der Sprecher nicht mitteilen.