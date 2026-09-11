Die Banane steht auf der Hitliste der Verbraucher weit oben. Dem Apfel konnte die Super-Frucht zwar noch nicht den Rang ablaufen, aber auf Platz zwei behauptet sie sich hartnäckig. Kein Wunder: Schmeckt gut, passt als Snack für zwischendurch, macht satt, enthält eine ganze Reihe von Vitaminen, aber auch Kalium und Magnesium und noch so einiges mehr, was gut tut. Rund zwölf Kilogramm werden hierzulande laut Statistik pro Kopf im Jahr verputzt. Allerdings hat die Frucht meist ein paar tausend Kilometer zurückgelegt, ehe sie bei uns auf dem Frühstückstisch landet.